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2021
https://1prime.ru/transport/20210528/833779185.html
Россия выдала разрешение Austrian Airlines на рейс в облет Белоруссии
Транспорт
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https://россиясегодня.рф
Россия разрешила австрийской авиакомпании Austrian Airlines выполнить рейс Вена-Москва в пятницу в облет Белоруссии, разрешения на последующие пассажирские рейсы пока нет,... ПРАЙМ, 28.05.2021
белоруссия, рейс, авиасообщение, авиакомпания, austrian airlines, новости, бизнес, транспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВЕНА, 28 мая — ПРАЙМ. Россия разрешила австрийской авиакомпании Austrian Airlines выполнить рейс Вена-Москва в пятницу в облет Белоруссии, разрешения на последующие пассажирские рейсы пока нет, сообщила РИА Новости представитель авиакомпании.
"Российские власти выдали Austrian Airlines разрешение на альтернативный маршрут из Вены в Москву, который не проходит через белорусское воздушное пространство. Таким образом, Austrian Airlines могут осуществить запланированный на сегодня рейс OS 601/602 из Вены в Москву и обратно. Для дальнейших запланированных пассажирских рейсов в Москву, а также грузовых рейсов в Нанкин разрешения на альтернативный маршрут пока нет. Austrian Airlines рассчитывает и здесь на положительный ответ российских властей", — сказала представитель авиакомпании.