ВЕНА, 28 мая — ПРАЙМ. Россия разрешила австрийской авиакомпании Austrian Airlines выполнить рейс Вена-Москва в пятницу в облет Белоруссии, разрешения на последующие пассажирские рейсы пока нет, сообщила РИА Новости представитель авиакомпании.

"Российские власти выдали Austrian Airlines разрешение на альтернативный маршрут из Вены в Москву, который не проходит через белорусское воздушное пространство. Таким образом, Austrian Airlines могут осуществить запланированный на сегодня рейс OS 601/602 из Вены в Москву и обратно. Для дальнейших запланированных пассажирских рейсов в Москву, а также грузовых рейсов в Нанкин разрешения на альтернативный маршрут пока нет. Austrian Airlines рассчитывает и здесь на положительный ответ российских властей", — сказала представитель авиакомпании.