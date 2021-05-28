МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Российские авиакомпании получили новые допуски на регулярные полеты в 19 стран, следует из приказа Росавиации. S7 в июне начнет летать в Сеул

Решение о выдаче допусков не является основанием или решением о возобновлении полетов по международным маршрутам. Допуск — это право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться при возобновлении полетов.

Российские авиаперевозчики получили допуски на полеты в Азербайджан, Армению, Албанию, Белоруссию, Израиль, Иорданию, Ливан, Литву, Македонию, Марокко, Молдавию, Сербию, Туркменистан, Хорватию, Черногорию, Эстонию, на Кипр, Кубу, и Мальдивы. Всего выдано более 300 допусков. Наибольшее количество из них — на Кипр.

"Аэрофлот", в частности, получил допуски на полеты в Ереван (Армения) из Минеральных Вод, Краснодара, Самары, Сочи, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, а также на рейсы Москва — Гюмри (Армения), Санкт-Петербург — Тель-Авив (Израиль), Москва — Агадир (Марокко), Санкт-Петербург — Белград (Сербия).

S7 получила допуски на рейсы в азербайджанские Габалу, Ленкорань и Нахичевань из Москвы, а также в Баку, Гюмри, Ереван, Тель-Авив, Белград из других городов. Кроме того, авиакомпания сможет летать из Москвы в Тирану (Албания), Эйлат (Израиль), Акабу (Иордания), Бейрут (Ливан).