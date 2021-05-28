Кремль не ждет проблем с ЕС из-за перебоев с рейсами в Москву
МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. В Кремле не видят повода для проблем с ЕС из-за технических проблем с самолетами авиакомпаний, облетающих Белоруссию и просящихся в воздушное пространство Российской Федерации, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Его попросили прокомментировать перебои с рейсами из Европы в Москву.
"Я убежден, что авиационные власти дадут необходимое разъяснение, но это технические моменты. Дело в том, что все очень просто: когда работает система утвержденная и согласованная… то существуют определенные точки вылета и влета в воздушное пространство каждой страны", — отметил Песков.
Он уточнил, что самолет не может влететь в страну в любом месте, есть согласованные точки и эшелоны, учитывая, что речь идет о трафике большого количества самолетов и, прежде всего, об обеспечении авиационной безопасности.
"А ведь самолеты других авиакомпаний, которые облетают территорию Белоруссии, они просятся на влет в разных точках, которые абсолютно не согласованы. И поэтому возникают технические проблемы", — сказал Песков.
Он отметил, что авиавласти в эти дни работают напряженно, и назвал ситуацию экстраординарной.
"Здесь нету никакого повода для очередных проблем. У нас хватает своих проблем", — отметил Песков, отвечая на вопрос о том, может ли это как-то отразиться на отношениях России и Евросоюза.
Он добавил, что в данном случае технические проблемы вызваны не Россией, поэтому "вряд ли, наверное, здесь нужно, знаете, вот так вот рубить с плеча и говорить о том, что будут очередные проблемы с Россией".
https://1prime.ru/transport/20210528/833780632.html