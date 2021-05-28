МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. В Кремле не видят повода для проблем с ЕС из-за технических проблем с самолетами авиакомпаний, облетающих Белоруссию и просящихся в воздушное пространство Российской Федерации, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Россия выдала разрешение Austrian Airlines на рейс в облет Белоруссии

Его попросили прокомментировать перебои с рейсами из Европы в Москву.

"Я убежден, что авиационные власти дадут необходимое разъяснение, но это технические моменты. Дело в том, что все очень просто: когда работает система утвержденная и согласованная… то существуют определенные точки вылета и влета в воздушное пространство каждой страны", — отметил Песков.

Он уточнил, что самолет не может влететь в страну в любом месте, есть согласованные точки и эшелоны, учитывая, что речь идет о трафике большого количества самолетов и, прежде всего, об обеспечении авиационной безопасности. Украина закрывает воздушное пространство для белорусских самолетов

"А ведь самолеты других авиакомпаний, которые облетают территорию Белоруссии, они просятся на влет в разных точках, которые абсолютно не согласованы. И поэтому возникают технические проблемы", — сказал Песков.

Он отметил, что авиавласти в эти дни работают напряженно, и назвал ситуацию экстраординарной.

"Здесь нету никакого повода для очередных проблем. У нас хватает своих проблем", — отметил Песков, отвечая на вопрос о том, может ли это как-то отразиться на отношениях России и Евросоюза.

Он добавил, что в данном случае технические проблемы вызваны не Россией, поэтому "вряд ли, наверное, здесь нужно, знаете, вот так вот рубить с плеча и говорить о том, что будут очередные проблемы с Россией".