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"Победа" с июля откроет рейсы в итальянские Пизу и Римини
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Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с 1 июля начнет летать в итальянские Пизу и Римини из Москвы, сообщает авиакомпания. "Лоукостер "Победа"… открыл продажу на рейсы в... ПРАЙМ, 28.05.2021
рейсы, авиакомпания победа, авиасообщение, италия, туризм, новости, бизнес, транспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с 1 июля начнет летать в итальянские Пизу и Римини из Москвы, сообщает авиакомпания.
"Лоукостер "Победа"… открыл продажу на рейсы в Пизу и Римини из Москвы. Полёты по обоим маршрутам возобновятся 1 июля из аэропорта "Внуково", — говорится в сообщении.
Рейсы будут выполняться по одному разу в неделю — по воскресеньям.
В текущем летнем сезоне маршрутная сеть "Победы" в Италию будет насчитывать уже четыре направления: Милан (аэропорт Бергамо), Рим (аэропорт Фьюмичино), Римини и Пиза. По всем направлениям лоукостер будет выполнять еженедельные рейсы.
Подробная информация о возможных ограничениях при полётах в Италию и другие страны размещена на официальном сайте авиакомпании. Регулярное авиасообщение между РФ и Италией на данный момент не возобновлено.