МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с 1 июля начнет летать в итальянские Пизу и Римини из Москвы, сообщает авиакомпания. S7 в июне начнет летать в Сеул

"Лоукостер "Победа"… открыл продажу на рейсы в Пизу и Римини из Москвы. Полёты по обоим маршрутам возобновятся 1 июля из аэропорта "Внуково", — говорится в сообщении.

Рейсы будут выполняться по одному разу в неделю — по воскресеньям.

В текущем летнем сезоне маршрутная сеть "Победы" в Италию будет насчитывать уже четыре направления: Милан (аэропорт Бергамо), Рим (аэропорт Фьюмичино), Римини и Пиза. По всем направлениям лоукостер будет выполнять еженедельные рейсы.

Подробная информация о возможных ограничениях при полётах в Италию и другие страны размещена на официальном сайте авиакомпании. Регулярное авиасообщение между РФ и Италией на данный момент не возобновлено.