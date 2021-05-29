КИЕВ, 29 мая — ПРАЙМ. Украина с субботы закрыла воздушное пространство для белорусских самолетов после ситуации с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске, решение об этом накануне было принято на внеочередном заседании кабинета министров страны. Белоруссия может открыть границы для желающих привиться "Спутником V"

Украина с 26 мая прекратила авиасообщение с Белоруссией после ЧП с рейсом Ryanair в Минске. Также украинским авиакомпаниям и самолетам запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве республики. Посольство Белоруссии во вторник направило ноту протеста МИД Украины и называло решение Киева политическим, абсурдным и необоснованным.

По данным украинского правительства, такое решение, в том числе, принято с целью обеспечения безопасности полетов и пассажиров.

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.

Лидеры ЕС по итогам обсуждения Белоруссии в понедельник приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией. ЕС призвал как можно скорее принять новые санкции по Белоруссии в связи с авиаинцидентом. Теперь решение лидеров ЕС нуждается в техническом утверждении на министерском уровне.