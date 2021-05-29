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2021
https://1prime.ru/transport/20210529/833787421.html
США приостановили договор о воздушном пространстве с Белоруссией
Транспорт
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ВАШИНГТОН, 29 мая — ПРАЙМ. США приостанавливает действие договора с Белоруссией о взаимном использовании воздушного пространства, сообщила официальный представитель Белого дома... ПРАЙМ, 29.05.2021
джо байден, джен псаки, сша, белоруссия, новости, бизнес, транспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ВАШИНГТОН, 29 мая — ПРАЙМ. США приостанавливает действие договора с Белоруссией о взаимном использовании воздушного пространства, сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
"США приостанавливают непрерывное применение соглашения от 2019 года с Белоруссией в сфере использования воздушного пространства", — говорится в заявлении Псаки на сайте Белого дома.
Соглашение от 3 декабря 2019 года дает право авиакомпаниям из США и Белоруссии летать и приземляться в обеих странах. Договор был заключен для продвижения международной авиации, конкуренции между компаниями, облегчения полетов и повышения возможностей для перемещения. В нем стороны договорились поддерживать высокий уровень безопасности и сохранности международного воздушного транспорта и подтвердили озабоченность угрозами безопасности воздушных судов.