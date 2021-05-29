ВАШИНГТОН, 29 мая — ПРАЙМ. США приостанавливает действие договора с Белоруссией о взаимном использовании воздушного пространства, сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки. США ввели санкции против 9 госпредприятий Белоруссии

"США приостанавливают непрерывное применение соглашения от 2019 года с Белоруссией в сфере использования воздушного пространства", — говорится в заявлении Псаки на сайте Белого дома.

Соглашение от 3 декабря 2019 года дает право авиакомпаниям из США и Белоруссии летать и приземляться в обеих странах. Договор был заключен для продвижения международной авиации, конкуренции между компаниями, облегчения полетов и повышения возможностей для перемещения. В нем стороны договорились поддерживать высокий уровень безопасности и сохранности международного воздушного транспорта и подтвердили озабоченность угрозами безопасности воздушных судов.