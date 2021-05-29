ПАРИЖ, 29 мая — ПРАЙМ. Французская компания Air France возобновила полеты из Парижа в Москву, новое разрешение от российских властей получено, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы авиаперевозчика. Air France объяснила причины отмены рейса из Парижа в Москву в четверг

Ранее авиакомпания отменила два рейса из Парижа в Москву 26 и 28 мая из-за отсутствия разрешения от РФ по новому пути в обход воздушного пространства Белоруссии.

"Субботний рейс в пути. Разрешение получено", — отметил собеседник агентства.

Ряд европейских стран после инцидента с самолетом Ryanair в Минске запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией, а также распорядились как можно скорее принять санкции против причастных к авиаинциденту.

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам.

Белоруссия заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Позже авиавласти страны опубликовали расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair.