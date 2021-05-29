ВЕНА, 29 мая — ПРАЙМ. Австрийская авиакомпания Austrian Airlines заинтересована в длительном разрешении российских властей на рейсы из Вены в Москву с использованием альтернативного маршрута в обход Белоруссии, пока необходимо согласовать каждый день, сообщила РИА Новости представитель авиалинии. Россия выдала разрешение Austrian Airlines на рейс в облет Белоруссии

"Austrian Airlines получила разрешение российских властей осуществить в субботу рейс из Вены в Москву и обратно, используя альтернативный маршрут. Разрешения на осуществления рейса в воскресенье у нас ещё нет, но мы уверены, что получим его", — сообщила собеседница агентства.

"Пока мы получаем разрешения на каждый день, например, разрешение на субботний рейс мы получили этой ночью. Но, конечно, в наших интересах было бы иметь разрешение на длительной основе", — сказала представитель авиакомпании.

Ряд европейских стран после инцидента с самолетом Ryanair запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией. Air France получила разрешение от России на новый маршрут

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое в итоге не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным уголовным делам.

Белоруссия заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Департамент по авиации минтранса Белоруссии опубликовал расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В ней не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.