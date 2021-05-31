МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Самолет авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в аэропорту Берлина. Борт выполнял рейс из Дублина в Краков, пишет Deutsche Welle со ссылкой на немецкую полицию.

Самолет Boeing 737 совершил посадку в столице Германии 30 мая около 21:00 мск. Борт в аэропорту встречали правоохранительные органы и экстренные службы.

Багаж пассажиров был выгружен на летное поле, после чего его проверили кинологи. По данным издания, на борту находилось 160 человек.

Как сообщает AFP, экипаж сам запросил разрешение на посадку в Берлине.

По информации Bild, причиной посадки стало сообщение о минировании самолета.

Позднее наличие взрывного устройства не подтвердилось. Пассажиры были обеспечены бесплатным питанием. После проверок их посадили в другой самолет и отправили в Краков около 3:00 31 мая.

В свою очередь РБК со ссылкой на представителя Ryanair пишет, что об угрозе экипажу судна сообщили немецкие диспетчеры.

"Экипаж рейса Ryanair FR1901 из Дублина в Краков вчера был уведомлен немецким управлением воздушного движения о потенциальной угрозе безопасности на борту. Капитан выполнил необходимые процедуры и направился в ближайший аэропорт, которым был Берлин", — цитирует издание авиакомпанию. Добавляется, что задержка для пассажиров составила порядка 8 часов.