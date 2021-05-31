МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Пассажиропоток аэропортов РФ в апреле вырос к марту на 9,9%, к апрелю 2020 года на фоне резкого прошлогоднего падения — почти в 9,3 раза, следует из данных Росавиации. Российские авиакомпании получили допуски на регулярные рейсы в 19 стран

Всего в апреле было перевезено 13,6 миллиона пассажиров — против 12,4 миллиона в предыдущем месяце. В апреле прошлого года из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса количество пассажиров аэропортов страны составило 1,47 миллиона человек. Следовательно, рост к предыдущему месяцу составил 9,9%, к апрелю прошлого года — почти 9,3 раза.

На международных линиях количество пассажиров в апреле выросло к марту на 9,6%, до 1,3 миллиона. Пассажиропоток на внутренних рейсах вырос на 9,9%, до 12,3 миллиона человек.