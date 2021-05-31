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https://1prime.ru/transport/20210531/833800558.html
Пассажиропоток российских аэропортов в апреле вырос в 9,3 раза
Транспорт
Новости
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Пассажиропоток аэропортов РФ в апреле вырос к марту на 9,9%, к апрелю 2020 года на фоне резкого прошлогоднего падения — почти в 9,3 раза, следует из данных Росавиации. Всего в... ПРАЙМ, 31.05.2021
перелеты, пассажиропоток, аэропорты, новости, бизнес, транспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Пассажиропоток аэропортов РФ в апреле вырос к марту на 9,9%, к апрелю 2020 года на фоне резкого прошлогоднего падения — почти в 9,3 раза, следует из данных Росавиации.
Всего в апреле было перевезено 13,6 миллиона пассажиров — против 12,4 миллиона в предыдущем месяце. В апреле прошлого года из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса количество пассажиров аэропортов страны составило 1,47 миллиона человек. Следовательно, рост к предыдущему месяцу составил 9,9%, к апрелю прошлого года — почти 9,3 раза.
На международных линиях количество пассажиров в апреле выросло к марту на 9,6%, до 1,3 миллиона. Пассажиропоток на внутренних рейсах вырос на 9,9%, до 12,3 миллиона человек.