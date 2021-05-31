2021-05-31T14:13:25+03:00
2021-05-31T14:13:25+03:00
2021-05-31T14:13:25+03:00
2021
https://1prime.ru/transport/20210531/833802478.html
Air France снова отменила рейс из Парижа в Москву
Транспорт
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Рейс французской авиакомпании Air France AF 1154 из Парижа в Москву, запланированный на понедельник, отменен, следует из данных на сайте парижского аэропорта Шарль де Голль... ПРАЙМ, 31.05.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ПАРИЖ, 31 мая — ПРАЙМ. Рейс французской авиакомпании Air France AF 1154 из Парижа в Москву, запланированный на понедельник, отменен, следует из данных на сайте парижского аэропорта Шарль де Голль.
Самолет должен был вылететь в 9.25 (10.25 мск). В пресс-службе Air France сказали РИА Новости, что проверяют информацию по рейсу и вернутся с комментариями позднее.
На прошлой неделе авиакомпания отменила два рейса в Москву — 26 и 28 мая из-за отсутствия разрешения от РФ по новому пути в обход воздушного пространства Белоруссии. В субботу представитель авиакомпании сообщил РИА Новости, что разрешения получено и рейсы возобновлены.