ПАРИЖ, 31 мая — ПРАЙМ. Рейс французской авиакомпании Air France AF 1154 из Парижа в Москву, запланированный на понедельник, отменен, следует из данных на сайте парижского аэропорта Шарль де Голль.

Самолет должен был вылететь в 9.25 (10.25 мск). В пресс-службе Air France сказали РИА Новости, что проверяют информацию по рейсу и вернутся с комментариями позднее.

На прошлой неделе авиакомпания отменила два рейса в Москву — 26 и 28 мая из-за отсутствия разрешения от РФ по новому пути в обход воздушного пространства Белоруссии. В субботу представитель авиакомпании сообщил РИА Новости, что разрешения получено и рейсы возобновлены.