ДОХА, 31 мая — ПРАЙМ. Катарский национальный авиаперевозчик Qatar Airways рассчитывает расширить сеть авиаперевозок в Россию в процессе восстановления полетов по всему миру после кризиса отрасли, связанного с пандемией коронавируса, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор компании Акбар аль-Бакер. Пассажиропоток российских аэропортов в апреле вырос в 9,3 раза

Представители Qatar Airways примут участие в Петербургском международном экономическом форуме 2-5 июня в составе делегации Катара, который в этом году стал страной-почетным гостем форума.

"Мы хотели бы как можно скорее возобновить полеты в Санкт-Петербург, а также сделать более частыми полеты в Москву. По мере того, как продолжается восстановление путешествий по миру, мы будем продолжать искать возможности для расширения как наших пассажирских, так и грузовых перевозок в Россию", — сказал гендиректор.

По его словам, для всех путешественников в Россию и из страны Qatar Airways предлагает безопасный и удобный транзит через международный аэропорт Хамад в Дохе на Мальдивы, Сейшельские острова, в Южную Африку, Латинскую Америку, США и по другим направлениям в рамках своей широкой сети авиаперевозок.

При этом аль-Бакер указал, что подразделение компании Qatar Airways Group по чартерным перевозкам бизнес-джетами Qatar Executive давно работает на российском рынке и выполнило множество рейсов за пределы России только за один 2020 год. Услуга заказа чартеров по всему миру предоставляется на принадлежащем компании парке бизнес-джетов, в частности Qatar Executive — крупнейший коммерческий оператор Gulfstream G650ER в мире.

Глава Qatar Airways подчеркнул, что авиакомпания работает с Россией почти 18 лет, и российский рынок является для нее очень важным.