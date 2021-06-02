БЕРЛИН, 2 июн — ПРАЙМ. Авиакомпания Lufthansa отменила в среду рейсы из Москвы и Петербурга во Франкфурт и обратно, это разовый инцидент, заявила представитель перевозчика РИА Новости. Набиуллина назвала санкции США "постоянным риском" для России

"Сегодня отменены рейсы Франкфурт-Петербург и Франкфурт-Москва и обратно, это разовый случай", — сказала представитель, добавив, что отмена связана с "неполучением разрешения от воздушных ведомств".

Она не смогла уточнить, ведомства какой страны — России или Германии — отказали в разрешении.

Как следует из официального заявления авиакомпании, поступившего в РИА Новости, речь идет, в частности, о рейсах в Москву и Санкт-Петербург LH1444 /1445/02 FRA-DME и LH1436/1437/02 FRA-LED. Пассажиры проинформированы об отмене, им принесены извинения за неудобства.