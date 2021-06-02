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https://1prime.ru/transport/20210602/833818835.html
Lufthansa отменила рейсы из Москвы и Петербурга во Франкфурт и обратно
Транспорт
Новости
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Авиакомпания Lufthansa отменила в среду рейсы из Москвы и Петербурга во Франкфурт и обратно, это разовый инцидент, заявила представитель перевозчика РИА Новости. "Сегодня отменены... ПРАЙМ, 02.06.2021
lufthansa, германия, авиасообщение, новости, бизнес, транспорт
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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БЕРЛИН, 2 июн — ПРАЙМ. Авиакомпания Lufthansa отменила в среду рейсы из Москвы и Петербурга во Франкфурт и обратно, это разовый инцидент, заявила представитель перевозчика РИА Новости.
"Сегодня отменены рейсы Франкфурт-Петербург и Франкфурт-Москва и обратно, это разовый случай", — сказала представитель, добавив, что отмена связана с "неполучением разрешения от воздушных ведомств".
Она не смогла уточнить, ведомства какой страны — России или Германии — отказали в разрешении.
Как следует из официального заявления авиакомпании, поступившего в РИА Новости, речь идет, в частности, о рейсах в Москву и Санкт-Петербург LH1444 /1445/02 FRA-DME и LH1436/1437/02 FRA-LED. Пассажиры проинформированы об отмене, им принесены извинения за неудобства.