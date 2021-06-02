КРАСНОДАР, 2 июн — ПРАЙМ. Самолёт "Белавиа", летевший из Египта в Белоруссию, сел в Краснодаре из-за технических проблем, его 180 пассажиров будут доставлены резервным бортом, сообщает пресс-служба аэропорта кубанской столицы. Lufthansa отменила рейсы из Москвы и Петербурга во Франкфурт и обратно

"Самолет авиакомпании "Белавиа", выполнявший рейс из Египта в Белоруссию, совершил вынужденную посадку в аэропорту Краснодара из-за технических проблем в топливной системе. Борт штатно совершил посадку в 0.42. В 8.32 за пассажирами прибыл резервный борт. К вывозу готовятся 180 пассажиров", — говорится в сообщении.

Ранее во вторник "Белавиа" сообщила, что повысила стоимость выполнения чартерных рейсов в Египет и Турцию из-за вынужденного пересмотра маршрутов на фоне закрытия для нее воздушного пространства рядом стран. В связи с этим значительно увеличилось полетное время, необходимое количество топлива, а также расходы на аэронавигационное обслуживание при выполнении чартерных рейсов.