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https://1prime.ru/transport/20210602/833819345.html
Самолет рейса Belavia из Египта сел в Краснодаре по техническим причинам
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Самолёт "Белавиа", летевший из Египта в Белоруссию, сел в Краснодаре из-за технических проблем, его 180 пассажиров будут доставлены резервным бортом, сообщает пресс-служба... ПРАЙМ, 02.06.2021
египет, полеты, ryanair, белавиа, новости, бизнес, транспорт
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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КРАСНОДАР, 2 июн — ПРАЙМ. Самолёт "Белавиа", летевший из Египта в Белоруссию, сел в Краснодаре из-за технических проблем, его 180 пассажиров будут доставлены резервным бортом, сообщает пресс-служба аэропорта кубанской столицы.
"Самолет авиакомпании "Белавиа", выполнявший рейс из Египта в Белоруссию, совершил вынужденную посадку в аэропорту Краснодара из-за технических проблем в топливной системе. Борт штатно совершил посадку в 0.42. В 8.32 за пассажирами прибыл резервный борт. К вывозу готовятся 180 пассажиров", — говорится в сообщении.
Ранее во вторник "Белавиа" сообщила, что повысила стоимость выполнения чартерных рейсов в Египет и Турцию из-за вынужденного пересмотра маршрутов на фоне закрытия для нее воздушного пространства рядом стран. В связи с этим значительно увеличилось полетное время, необходимое количество топлива, а также расходы на аэронавигационное обслуживание при выполнении чартерных рейсов.