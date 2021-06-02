МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Ситуация с полетами между РФ и Германией будет урегулирована уже в среду, сообщил РИА Новости источник в авиакругах. Lufthansa отменила рейсы из Москвы и Петербурга во Франкфурт и обратно

S7 во вторник отменила рейсы в Берлин и обратно из-за отсутствия разрешения со стороны властей Германии. Представитель немецкой Lufthansa сообщила РИА Новости, что компания отменила в среду рейсы из Москвы и Петербурга во Франкфурт и обратно, это разовый инцидент.

"Сегодня ситуация с полетами между РФ и Германией будет урегулирована", — сказал источник.