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2021
https://1prime.ru/transport/20210602/833819997.html
Вопрос с рейсами между Россией и ФРГ решат в среду, сообщает источник
Транспорт
Новости
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Ситуация с полетами между РФ и Германией будет урегулирована уже в среду, сообщил РИА Новости источник в авиакругах. S7 во вторник отменила рейсы в Берлин и обратно из-за... ПРАЙМ, 02.06.2021
германия, авиасообщение, новости, бизнес, транспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Ситуация с полетами между РФ и Германией будет урегулирована уже в среду, сообщил РИА Новости источник в авиакругах.
S7 во вторник отменила рейсы в Берлин и обратно из-за отсутствия разрешения со стороны властей Германии. Представитель немецкой Lufthansa сообщила РИА Новости, что компания отменила в среду рейсы из Москвы и Петербурга во Франкфурт и обратно, это разовый инцидент.
"Сегодня ситуация с полетами между РФ и Германией будет урегулирована", — сказал источник.