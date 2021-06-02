2021-06-02T12:22:00+03:00
2021-06-02T12:24:36+03:00
2021-06-02T12:22:00+03:00
2021
https://1prime.ru/transport/20210602/833821647.html
"Аэрофлот" в среду отменил рейсы во Франкфурт и Мюнхен
Транспорт
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Российская авиакомпания "Аэрофлот" отменила рейсы в немецкие Франкфурт и Мюнхен, которые должны были состояться в среду, при этом самолет в Берлин вылетел, следует из данных... ПРАЙМ, 02.06.2021
германия, полеты, аэрофлот, новости, бизнес, транспорт
https://1prime.ru/images/83279/69/832796973.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83279/69/832796973.jpg
https://1prime.ru/images/83279/69/832796972.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83279/69/832796972.jpg
https://1prime.ru/images/83279/69/832796960.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83279/69/832796960.jpg
https://1prime.ru/transport/20210602/833821561.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Российская авиакомпания "Аэрофлот" отменила рейсы в немецкие Франкфурт и Мюнхен, которые должны были состояться в среду, при этом самолет в Берлин вылетел, следует из данных онлайн-табло перевозчика.
Рейс во Франкфурт должен был вылететь из московского аэропорта "Шереметьево" в 10.15 мск, в Мюнхен — в 9.25 мск. Обратные рейсы в среду также отменены.
Борт из Москвы в Берлин вылетел чуть раньше, чем планировалось — в 11.17 мск вместо 11.30 мск. Рейс Берлин-Москва задержан. Также, судя по табло, в среду должен состояться рейс из Гамбурга в Москву.
S7 во вторник отменила рейсы в Берлин и обратно из-за отсутствия разрешения со стороны властей Германии. Представитель немецкой Lufthansa сообщила РИА Новости, что компания отменила в среду рейсы из Москвы и Петербурга во Франкфурт и обратно, это разовый инцидент.
Источник в авиакругах сообщил РИА Новости, что ситуация с полетами между РФ и Германией будет урегулирована уже в среду.