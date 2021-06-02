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В Совфеде готовят новые штрафы для автомобилистов
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В России могут ввести административную ответственность за оставленные автомобили на площадках для пожарных машин, карет скорой помощи и других экстренных оперативных служб. Об... ПРАЙМ, 02.06.2021
новости, бизнес, транспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 июня — ПРАЙМ. В России могут ввести административную ответственность за оставленные автомобили на площадках для пожарных машин, карет скорой помощи и других экстренных оперативных служб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы Совета Федерации по итогам заседания комитета Совфеда по региональной политике.
"Предложено также рассмотреть вопрос о введении на федеральном уровне административной ответственности граждан и юридических лиц за ограничение доступа специальных транспортных средств на дворовую территорию, а также за размещение иных транспортных средств и объектов (например, мусорных контейнеров) на площадках, предназначенных для стоянки специальных транспортных средств", — говорится в сообщении пресс-службы Совета Федерации.
Также сенаторами была высказана мысль о том, что следует рассмотреть вопрос о закреплении требований к обустройству таких площадок, включая методику определения места для них и единых требований к их обозначению.