МОСКВА, 2 июня — ПРАЙМ. В России могут ввести административную ответственность за оставленные автомобили на площадках для пожарных машин, карет скорой помощи и других экстренных оперативных служб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы Совета Федерации по итогам заседания комитета Совфеда по региональной политике. Водители рассказали, как обманывают ГИБДД и не платят штрафы

"Предложено также рассмотреть вопрос о введении на федеральном уровне административной ответственности граждан и юридических лиц за ограничение доступа специальных транспортных средств на дворовую территорию, а также за размещение иных транспортных средств и объектов (например, мусорных контейнеров) на площадках, предназначенных для стоянки специальных транспортных средств", — говорится в сообщении пресс-службы Совета Федерации.

Также сенаторами была высказана мысль о том, что следует рассмотреть вопрос о закреплении требований к обустройству таких площадок, включая методику определения места для них и единых требований к их обозначению.