ТОКИО, 2 июн — ПРАЙМ, Ксения Нака. Российское судно "Амур" задержано в Японии по гражданскому судебному делу об административном нарушении, сообщил РИА Новости генеральный консул России в Саппоро Сергей Марин. Проблема с полетами между Россией и Германией решена

"Российское судно "Амур" задержано в Японии по гражданскому судебному делу об административном нарушении. Давление же на капитана и третьего помощника оказывается по линии расследования дела о гибели трех человек", — подчеркнул Марин.

Ранее агентство Киодо сообщило, что российское судно "Амур" было задержано в качестве залога выплаты компенсаций за столкновение с японской шхуной по решению суда в связи с тем, что переговоры о компенсациях столкнулись с трудностями, а возвращение судна в Россию может их усложнить.

Марин ранее сообщал РИА Новости, что веских доказательств вины экипажа "Амура" при столкновении с японской шхуной нет, но на капитана и третьего помощника пытаются оказать давление с целью вынудить их признать вину.

Российское судно "Амур" (водоизмещением 662 тонны, 23 человека на борту), порт приписки Невельск, 26 мая шло из Корсакова на Сахалине в Момбецу на Хоккайдо с грузом краба. В 23 километрах от конечного пункта маршрута произошло столкновение с японской рыболовецкой шхуной "Дай-хати Хокко-мару" (водоизмещение 9,7 тонн, пять человек на борту). Японское судно перевернулось, сообщение о ЧП поступило с "Амура", экипаж которого подобрал японских рыбаков. Трое из них находились без сознания, затем была подтверждена их смерть. С российской стороны пострадавших не было, никто из членов экипажа не арестован. Капитан судна на добровольной основе ответил на вопросы службы безопасности на море Японии.