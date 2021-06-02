ВЕНА, 2 июн — ПРАЙМ, Маргарита Костив. Австрийская авиакомпания Austrian Airlines исходит из того, что снова сможет нормально осуществлять воздушное сообщение между Веной и Москвой, подтверждая, что соответствующий рейс в четверг состоится, сообщила РИА Новости представитель авиакомпании.

"Завтрашний рейс (из Вены в Москву и обратно — ред.) состоится. Austrian Airlines исходит из того, что снова сможет нормально осуществлять воздушное сообщение между Веной и Москвой, как и в предыдущие дни", — сообщила собеседница агентства.

Авиакомпания Lufthansa отменила в среду рейсы из Москвы и Петербурга во Франкфурт и обратно. Как заявила РИА Новости представитель перевозчика, это разовый инцидент. По словам главы Росавиации Александра Нерадько, проблема с отменами рейсов между РФ и Германией решена.

Austrian Airlines 27 мая отменила рейс из Вены в Москву из-за отказа российской стороны скорректировать план полета в обход Белоруссии. После этого авиакомпания запрашивала разрешение российских властей для каждого рейса отдельно. Ранее представитель Austrian Airlines сообщила РИА Новости, что авиакомпания заинтересована в длительном разрешении российских властей на рейсы из Вены в Москву и обратно с использованием альтернативного маршрута в обход Белоруссии.

Ряд европейских стран после инцидента с самолетом Ryanair запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией. Проблема с полетами между Россией и Германией решена

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое в итоге не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным уголовным делам.

Белоруссия заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Департамент по авиации минтранса Белоруссии опубликовал расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В ней не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.