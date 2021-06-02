КИЕВ, 2 июн — ПРАЙМ. Заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарова заявила, что Киев готов ввести санкции против Белоруссии, если самолеты ее авиакомпаний будут летать в Крым.

Во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск прорабатывает с Москвой вопрос об открытии авиарейсов в Крым.

"Мы зафиксировали для себя высказывания господина Лукашенко (президента Белоруссии – ред.) об обращении к России и Путину за возможным открытием авиарейсов в оккупированный Крым… Мы будем действовать мгновенно против любых попыток легитимизировать оккупацию Крыма Россией… И если хоть один самолет белорусской авиакомпании окажется на территории оккупированного Крыма, санкции будут неизбежны со всеми негативными последствиями", — заявила Джапарова в комментарии агентству "Укринформ".

Украина с 26 мая прекратила авиасообщение с Белоруссией после ситуации с экстренной посадкой рейса Ryanair в Минске. Также украинским авиакомпаниям и самолетам запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве республики. После этого посольство Белоруссии направило ноту протеста МИД Украины и называло решение Киева политическим, абсурдным и необоснованным. С 29 мая Украина закрыла воздушное пространство для белорусских самолетов. Ростуризм подготовил список регионов для субсидированных чартеров

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".