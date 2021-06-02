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2021
https://1prime.ru/transport/20210602/833828115.html
S7 получила разрешение на полеты в Германию от немецких властей
Транспорт
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Российская S7 получила разрешение от немецких властей на выполнение рейсов в Германию, сообщила РИА Новости представитель авиакомпании. "S7 Airlines получила разрешение от... ПРАЙМ, 02.06.2021
s7, новости, бизнес, транспорт
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Российская S7 получила разрешение от немецких властей на выполнение рейсов в Германию, сообщила РИА Новости представитель авиакомпании.
"S7 Airlines получила разрешение от немецких властей на выполнение рейсов, перелеты в Германию будут выполняться в плановом порядке", — сказала собеседница агентства.
S7 во вторник отменила рейсы в Берлин и обратно из-за отсутствия разрешения со стороны властей Германии. Представитель немецкой Lufthansa сообщила РИА Новости, что компания отменила в среду рейсы из Москвы и Петербурга во Франкфурт и обратно, по её словам, это разовый инцидент. "Аэрофлот" отменил рейсы во Франкфурт и Мюнхен, которые должны были состояться в среду, а также обратные рейсы. Позднее глава Росавиации Александр Нерадько сообщил, что проблема с отменами рейсов между РФ и Германией решена.