МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Российская S7 получила разрешение от немецких властей на выполнение рейсов в Германию, сообщила РИА Новости представитель авиакомпании. Немецкая Lufthansa получила разрешение на полеты в России

"S7 Airlines получила разрешение от немецких властей на выполнение рейсов, перелеты в Германию будут выполняться в плановом порядке", — сказала собеседница агентства.

S7 во вторник отменила рейсы в Берлин и обратно из-за отсутствия разрешения со стороны властей Германии. Представитель немецкой Lufthansa сообщила РИА Новости, что компания отменила в среду рейсы из Москвы и Петербурга во Франкфурт и обратно, по её словам, это разовый инцидент. "Аэрофлот" отменил рейсы во Франкфурт и Мюнхен, которые должны были состояться в среду, а также обратные рейсы. Позднее глава Росавиации Александр Нерадько сообщил, что проблема с отменами рейсов между РФ и Германией решена.