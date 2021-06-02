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2021
https://1prime.ru/transport/20210602/833828869.html
Немецкий Минтранс подтвердил право российских самолетов на посадку в ФРГ
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Минтранс ФРГ подтвердил получение разрешения на полёты Lufthansa в Россию, объявил, что российские самолёты могут снова приземляться в Германию, сообщило с ссылкой на ведомство... ПРАЙМ, 02.06.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БЕРЛИН, 2 июн — ПРАЙМ. Минтранс ФРГ подтвердил получение разрешения на полёты Lufthansa в Россию, объявил, что российские самолёты могут снова приземляться в Германию, сообщило с ссылкой на ведомство немецкое агентство dpa.
Ранее из-за отсутствия разрешений на совершение полётов в июне ряд российских авиакомпаний и немецкая Lufthansa отменили несколько авиарейсов между Россией и Германией. В минтрансе ФРГ ранее РИА Новости сообщили, что разрешение для российских перевозчиков будут предоставлены сразу же после получения от Росавиации соответствующих разрешений для Lufthansa.
Вечером в среду в авиакомпании Lufthansa сообщили РИА Новости, что разрешение от российской стороны ими получено.