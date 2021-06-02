БЕРЛИН, 2 июн — ПРАЙМ. Минтранс ФРГ подтвердил получение разрешения на полёты Lufthansa в Россию, объявил, что российские самолёты могут снова приземляться в Германию, сообщило с ссылкой на ведомство немецкое агентство dpa.

Ранее из-за отсутствия разрешений на совершение полётов в июне ряд российских авиакомпаний и немецкая Lufthansa отменили несколько авиарейсов между Россией и Германией. В минтрансе ФРГ ранее РИА Новости сообщили, что разрешение для российских перевозчиков будут предоставлены сразу же после получения от Росавиации соответствующих разрешений для Lufthansa.

Вечером в среду в авиакомпании Lufthansa сообщили РИА Новости, что разрешение от российской стороны ими получено.