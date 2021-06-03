С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — ПРАЙМ. Ключевыми новыми направлениями развития сотрудничества России и Франции в железнодорожной отрасли станут экология и транзитные перевозки, сообщил гендиректор РЖД Олег Белозёров на площадке ПМЭФ.

"Мы работаем, прежде всего, с ключевой компанией Французских железных дорог (SNCF, Национальная компания французских железных дорог — ред.)…. Два новых направления — экология и транзит — то, над чем нам предстоит поработать", — рассказал Белозёров в ходе бизнес-диалога "Россия – Франция", отметив, что также планируется развивать цифровизацию, водородную энергетику и движение на этом топливе, а также работу с вокзалами.

"Выбросы в Российской Федерации от железных дорог, если взять в целом выбросы, (составляют — ред.) меньше 2%, если взять в транспорте — меньше 1%. Мы практически самый зелёный, экологичный и устойчивый вид транспорта и это говорит о том, что мы транспорт будущего в агломерациях и городах", — рассказал он, добавив, что ярким примером является проект городской электрички — МЦК.

По его словам, несмотря на то что Франция имеет выход к морю и "традиционно использовала морские перевозки" на фоне ситуации в Суэцком канале весной этого года, а также в вопросах экологии "нужно смотреть на другие приоритеты". СМИ: ЕС в пятницу может одобрить санкции против перевозчиков Белоруссии

"В этой части железных дорог и работы логистических операторов,… мне кажется, у нас очень большое будущее. Я вижу по цифрам, транзит во Францию и из Франции растёт через территорию РФ. Это использование Транссиба. Очень активно используют это направление наши финские коллеги, японские коллеги. Даже морские линии пришли к нам. Я вижу в этом очень серьезный резерв", — добавил Белозёров.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.