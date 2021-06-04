МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Переизбыток емкостей, за которые авиакомпании ежемесячно платят фиксированную ставку, при этом не отмечая должного спроса и большого числа пассажиров, вынуждает перевозчиков снижать цены на авиабилеты в летний сезон на фоне конкуренции и демпинга, пишет газета "Известия" со ссылкой на председателя совета директоров ИК "АЕОН" Роман Троценко. Банк России поддержал отмену комиссий при оплате ЖКХ

Об этмо он заявил в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Это переизбыток емкостей, то есть большое количество судов на сегодняшний день стоят на земле. Авиакомпании платят за них лизинговую ставку каждый месяц и при этом не находят спроса и пассажира. Как результат, начинается конкуренция, демпинг. Авиакомпании готовы летать, имея минимальную доходность. Поэтому сказать, что какие-то огромные деньги зарабатываются — это не так. В общем и целом, решается задача на сегодняшний день загрузка простаивающих мощностей в виде воздушных судов", — отметил он.

Собеседник издания, комментируя ситуацию с увеличением аэропортами сборов, отметил, что это утверждение не в полной мере соответствует действительности. По его словам, составляющая авиации в виде регулируемого тарифа требует определенной защиты. Она подразумевает увеличение данного тарифа в пределах возможностей. Как правило, этот процесс осуществляется с непосредственным ориентиром на инфляцию.

Сами аэропортные сборы составляют от 7% до 15% от стоимости авиабилета. Цена перелета для пассажира, в свою очередь, рассчитывается из факторов длины маршрута и полета. То есть, в длинных перелетах этот показатель оценивается в 7%, в то время как в коротких — 12-13%.