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"Аэрофлот" ждет открытия рейсов в Египет в ближайшие дни
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"Аэрофлот" ждет в ближайшие дни возобновления полетов на курорты Египта, заявил глава компании Михаил Полубояринов в интервью телеканалу "Россия-24" в кулуарах ПМЭФ. "Заменить,... ПРАЙМ, 04.06.2021
открытие границ, авиакомпания, рейсы, аэрофлот, египет, туризм, новости, бизнес, транспорт
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. "Аэрофлот" ждет в ближайшие дни возобновления полетов на курорты Египта, заявил глава компании Михаил Полубояринов в интервью телеканалу "Россия-24" в кулуарах ПМЭФ.
"Заменить, конечно, турецкий рынок довольно сложно, Египет ожидаем, что откроется в ближайшие дни и, может быть, удастся немного компенсировать. Но в целом мы с 26 мая развернули наши борта внутрь России, летаем из всех крупных городов. О каких-то потерях существенных я бы не говорил", — сказал он, отвечая на вопрос о потерях из-за закрытия рейсов в Турцию.
Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила авиасообщение с Турцией в связи с ухудшением там ситуации с коронавирусом. В конце мая оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщил, что Россия продлевает эти ограничения до 21 июня.