МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. "Аэрофлот" ждет в ближайшие дни возобновления полетов на курорты Египта, заявил глава компании Михаил Полубояринов в интервью телеканалу "Россия-24" в кулуарах ПМЭФ. В "Аэрофлоте" не ждут скачков цен на авиабилеты в 2021 году

"Заменить, конечно, турецкий рынок довольно сложно, Египет ожидаем, что откроется в ближайшие дни и, может быть, удастся немного компенсировать. Но в целом мы с 26 мая развернули наши борта внутрь России, летаем из всех крупных городов. О каких-то потерях существенных я бы не говорил", — сказал он, отвечая на вопрос о потерях из-за закрытия рейсов в Турцию.

Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила авиасообщение с Турцией в связи с ухудшением там ситуации с коронавирусом. В конце мая оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщил, что Россия продлевает эти ограничения до 21 июня.