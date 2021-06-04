БРЮССЕЛЬ, 4 июн — ПРАЙМ. Европейский союз официально запретил всем белорусским авиаперевозчикам использовать свое воздушное пространство и аэропорты, говорится в распространенном в пятницу заявлении ЕС. Источник: авиавласти семи стран обязали перевозчиков облетать Белоруссию

"Совет ЕС принял решение усилить существующие ограничительные меры в связи с ситуацией в Белоруссии и ввел запрет на пролет воздушного пространства ЕС, а также доступ в аэропорты ЕС для всех белорусских перевозчиков", — указывается в документе.

В ЕС подчеркнули, что решение предусматривает запрет на взлет, посадку на территории Евросоюза, а также на пролет всех самолетов, используемых белорусскими авиаперевозчиками.

Лидеры ЕС по итогам обсуждения Белоруссии на саммите 24 мая приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией. Евросовет призвал как можно скорее принять новые санкции по Белоруссии в связи с авиаинцидентом.