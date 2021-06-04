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ЕС официально закрыл свое воздушное пространство для Белоруссии
Транспорт
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Европейский союз официально запретил всем белорусским авиаперевозчикам использовать свое воздушное пространство и аэропорты, говорится в распространенном в пятницу заявлении ЕС... ПРАЙМ, 04.06.2021
авиасообщение, ес, новости, бизнес, транспорт
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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БРЮССЕЛЬ, 4 июн — ПРАЙМ. Европейский союз официально запретил всем белорусским авиаперевозчикам использовать свое воздушное пространство и аэропорты, говорится в распространенном в пятницу заявлении ЕС.
"Совет ЕС принял решение усилить существующие ограничительные меры в связи с ситуацией в Белоруссии и ввел запрет на пролет воздушного пространства ЕС, а также доступ в аэропорты ЕС для всех белорусских перевозчиков", — указывается в документе.
В ЕС подчеркнули, что решение предусматривает запрет на взлет, посадку на территории Евросоюза, а также на пролет всех самолетов, используемых белорусскими авиаперевозчиками.
Лидеры ЕС по итогам обсуждения Белоруссии на саммите 24 мая приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией. Евросовет призвал как можно скорее принять новые санкции по Белоруссии в связи с авиаинцидентом.