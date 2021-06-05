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2021
https://1prime.ru/transport/20210605/833859586.html
Разработкой правил пользования электросамокатами занимается Минтранс
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Правовой статус электросамокатов и сегвеев еще не определен, разработкой правил их использования занимается министерство транспорта России, сообщили РИА Новости в МВД РФ. "В... ПРАЙМ, 05.06.2021
мвд, минтранс рф, спорт, транспорт, новости, бизнес, транспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Правовой статус электросамокатов и сегвеев еще не определен, разработкой правил их использования занимается министерство транспорта России, сообщили РИА Новости в МВД РФ.
"В настоящее время правовой статус электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности не определен. Разработчиком соответствующего проекта постановления Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в постановление Совета Министров — Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090" является Минтранс России", — говорится в ответе ведомства на соответствующий запрос РИА Новости.
Члены Совета по правам человека при президенте РФ ранее направили в МВД предложения по совершенствованию законодательства в части передвижения электросамокатов, электровелосипедов, сегвеев, моноколес и иных подобных средств.
В частности, они предложили ограничить скорость для таких транспортных средств, в том числе исходя из возраста водителя, ввести обязательное страхование гражданской ответственности арендаторов, а также работников курьерских служб, управляющих такими транспортными средствами.