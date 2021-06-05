МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Правовой статус электросамокатов и сегвеев еще не определен, разработкой правил их использования занимается министерство транспорта России, сообщили РИА Новости в МВД РФ. Глава Счетной палаты предложил отменить несколько праздников

"В настоящее время правовой статус электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности не определен. Разработчиком соответствующего проекта постановления Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в постановление Совета Министров — Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090" является Минтранс России", — говорится в ответе ведомства на соответствующий запрос РИА Новости.

Члены Совета по правам человека при президенте РФ ранее направили в МВД предложения по совершенствованию законодательства в части передвижения электросамокатов, электровелосипедов, сегвеев, моноколес и иных подобных средств.

В частности, они предложили ограничить скорость для таких транспортных средств, в том числе исходя из возраста водителя, ввести обязательное страхование гражданской ответственности арендаторов, а также работников курьерских служб, управляющих такими транспортными средствами.