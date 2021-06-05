С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — ПРАЙМ. Россия и Сербия на ПМЭФ вернулись к вопросу сделки по приобретению сербской стороной самолетов SSJ100, сообщает российский Минпромторг. В Минпромторге рассказали об очереди на Superjet 100

Глава министерства Денис Мантуров в рамках форума принял участие во встрече вице-премьера РФ Юрия Борисова с его визави по двустороннему межправкомитету — министром по инновациям и технологическому развитию Сербии Ненадом Поповичем.

"В ходе встречи стороны также обсудили прорабатываемую сделку по приобретению сербской стороной самолета "Суперджет", — говорится в сообщении.

Российская сторона в октябре 2019 года сообщала, что с Сербией идут переговоры по обновлению флота национального авиаперевозчика Air Serbia самолетами Sukhoi Superjet 100, также Белграду могут быть интересны среднемагистральные МС-21.

В марте прошлого года Борисов говорил, что Москва и Белград планируют летом, когда в Сербии будет сформировано новое правительство, вернуться к обсуждению поставок самолета SSJ для руководства Сербии и восьми самолетов для Air Serbia.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.