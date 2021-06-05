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2021
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Россия и Сербия вернулись к обсуждению поставок SSJ100
Транспорт
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Россия и Сербия на ПМЭФ вернулись к вопросу сделки по приобретению сербской стороной самолетов SSJ100, сообщает российский Минпромторг. Глава министерства Денис Мантуров в рамках... ПРАЙМ, 05.06.2021
самолет, пмэф, ssj100, сербия, россия, новости, бизнес, транспорт
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — ПРАЙМ. Россия и Сербия на ПМЭФ вернулись к вопросу сделки по приобретению сербской стороной самолетов SSJ100, сообщает российский Минпромторг.
Глава министерства Денис Мантуров в рамках форума принял участие во встрече вице-премьера РФ Юрия Борисова с его визави по двустороннему межправкомитету — министром по инновациям и технологическому развитию Сербии Ненадом Поповичем.
"В ходе встречи стороны также обсудили прорабатываемую сделку по приобретению сербской стороной самолета "Суперджет", — говорится в сообщении.
Российская сторона в октябре 2019 года сообщала, что с Сербией идут переговоры по обновлению флота национального авиаперевозчика Air Serbia самолетами Sukhoi Superjet 100, также Белграду могут быть интересны среднемагистральные МС-21.
В марте прошлого года Борисов говорил, что Москва и Белград планируют летом, когда в Сербии будет сформировано новое правительство, вернуться к обсуждению поставок самолета SSJ для руководства Сербии и восьми самолетов для Air Serbia.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.