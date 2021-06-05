АФИНЫ, 5 июн — ПРАЙМ. Управление гражданской авиации Греции объявило о запрете белорусским авиакомпаниям использовать воздушное пространство Греции и поставку в греческих аэропортах.

Греческим авиакомпаниям дано указание избегать полетов в РПИ (Район полётной информации) Минска, говорится в поступившем в РИА Новости сообщении.

НОТАМ (от англ. Notice To Airmen), который действует до 5 июля 2021 года, следует за решением Евросоюза запретить белорусским авиакомпаниям совершать полеты в воздушное пространство ЕС или приземляться в его аэропортах. Авиакомпаниям Евросоюза рекомендуется избегать воздушного пространства Белоруссии, сообщило управление.

Запрет не касается случаев вынужденной посадки или вынужденного пролёта по воздуху, а также в случае гуманитарных рейсов.

Запрет на полеты стал первой официально утвержденной мерой Евросоюза против Белоруссии после инцидента с посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске 23 мая.

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ Софья Сапега.

Ряд западных стран, а также Евросоюз, раскритиковали произошедшее, потребовали освободить Протасевича и Сапегу. Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом.

Белоруссия заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может.

Тем не менее, европейские страны запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией. Некоторые европейские авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии.

Как сообщили РИА Новости представитель Европейской организации по безопасности воздушной навигации Евроконтроль, число авиалайнеров, использующих воздушное пространство Белоруссии для полетов в Евросоюз и через него, после инцидента с Rayanair сократилось на 40% — с 420 до 253 рейсов в сутки. Представитель Евроконтроля также добавил, что "те рейсы, которые все еще продолжают осуществляться через белорусское воздушное пространство, выполняются, в основном, неевропейскими перевозчиками".