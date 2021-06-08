МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. В авариях с участием электросамокатов в России за два года — 2019-2020 — погибли десять человек, в общей статистике ДТП эти цифры незначительны, заявил начальник Научного центра безопасного дорожного движения Дмитрий Митрошин.

"Если мы говорим о сегменте дорожного движения, то цифры там: в позапрошлом году 4 погибших с использованием средств индивидуальной мобильности (СИМ), в прошлом году — 6 погибших в ДТП с участием СИМ", — сказал Митрошин на круглом столе ОНФ, посвященном регулированию индивидуального "миктротранспорта". Он отметил, что в общей массе данные цифры незначительны.

Он призвал спокойнее относиться к "страшилкам" о средствах индивидуальной мобильности, отметив, что далеко не все электросамокаты могут разгоняться до высоких скоростей, до 100 км/ч, и покупают такие средства передвижения единицы граждан.

"Говорят, что они (пользователи СИМ — ред.), значит, носятся, никого не жалеют. Давайте быть реалистами. В столкновении пешехода с СИМ, вернее, наоборот, пользователя СИМ с пешеходом, пострадают они как минимум одинаково", — поделился мнением Митрошин, отметив при этом, что, по этой теме, тем не менее, "нужно набрать определенную статистику".

Возможно, предположил начальник научного центра ГИБДД, сильнее пострадает даже владелец электросамоката: "Если пешеход, его ударили, он упал, то владелец СИМ продолжает, грубо говоря, еще какое-то время куда-то лететь". В пример Митрошин привел случай, когда солист балета Мариинского театра Давид Залеев пострадал в результате падения с самоката и после, по его словам, впал в кому (как позднее сообщили в пресс-службе театра, он пришел в сознание в конце мая). Число новых случаев COVID-19 в России наибольшее с 14 марта

"Маргиналы будут всегда, но любой нормальный здравомыслящий пользователь СИМ никогда не будет подвергать себя опасности даже не потому, что он какой-то сознательный, а потому что он прекрасно понимает, что любой инцидент в условиях, когда защиты у него ноль и она не предвидится, он… постарается себя адекватно вести", — заключил представитель научного центра.

В последнее время участились происшествия с электросамокатами. Власти ряда городов, включая Москву, задумались о регулировании езды на них. Как рассказывал РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, используемые на проезжей части электросамокаты будут регулироваться ГИБДД, в пешеходных зонах они должны будут двигаться со скоростью пешеходного потока, прокатные элеткросамокаты будут ограничены по скорости движения до 25 километров в час.