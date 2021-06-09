МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Темпы падения мировых пассажирских авиаперевозок в апреле составили 65,4% к докризисному уровню (апрелю 2019 года) после мартовского снижения на 66,9%, сообщается в пресс-релизе Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

"Показатели пассажирских авиаперевозок продолжили улучшаться в апреле за счет продолжающегося восстановления внутренних рынков", — поясняется в релизе. По сравнению предыдущим месяцем показатель вырос на 5,1%.

Объем международных пассажирских авиаперевозок в апреле упал на 87,3% к апрелю 2019 года, внутренних — на 25,7%.

Согласно данным IATA, самое сильное падение к докризисному уровню было зафиксировано в странах Ближнего Востока (-81,7%) и Европы (-81,5%). Снижение в Африке составило 76,7%, в странах Латинской Америки — 64,7%, Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) — 57,2%. Самое умеренное снижение наблюдалось в Северной Америке — на 50,7%.

В сообщении также отмечается, что показатель внутренних перевозок в России продолжил укрепляться — он на 11% выше докризисного уровня, поскольку внутренние перевозки получили поддержку за счет перехода с международных рейсов на внутренние в связи с коронавирусными ограничениями. Росту спроса на поездки внутри страны способствовали также поддерживающие меры властей, говорится в релизе.

По данным Росавиации, объем пассажирских авиаперевозок в России в апреле вырос в 9,4 раза в годовом выражении. В том числе объем международных пассажирских авиаперевозок компаниями РФ поднялся в 32,6 раза, внутренних — в 7,7 раза.