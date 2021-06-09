МИНСК, 9 июн — ПРАЙМ. Директор департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии Артем Сикорский заявил, что ситуация в отрасли не катастрофическая, несмотря на санкции ЕС и других стран.

"Конечно, санкции — это вред. При этом вред для всех сторон. Но так, чтобы сказать, что ситуация катастрофическая, — нет. Фактически обстановка в авиации сейчас такая, как мы переживали в 2020 году, когда начался коронавирус", — сказал директор департамента в эфире телеканала ОНТ.

По его словам, ЕС своими решениями в первую очередь создал проблему для обычных граждан, причем не только для граждан Белоруссии, но и своим.

"Те санкции, которые сейчас сделали для нас европейцы, — это такой "беззубый укус"… Вроде неприятно и брезгливо, но не больно", — подчеркнул Сикорский.

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии. Запрет на использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов Евросоюза начал действовать 5 июня после публикации соответствующего решения Совета ЕС.

География полетов белорусской авиакомпании "Белавиа" сократилась до девяти стран из-за введенных рядом европейских государств запретов на пролеты над их территорией, авиаперевозчик работает над новыми направлениями. Компания заявляла, что не может выполнять в настоящее время рейсы в 20 стран и Калининград, куда раньше летала.

Белоруссия заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщал командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Позже авиавласти страны опубликовали расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В ней не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.