МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Пассажиропоток авиакомпаний РФ в мае вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда авиаперевозки резко снизились из-за пандемии коронавируса, в 9,2 раза, в январе-мае — на 32%, при этом "Аэрофлот" в мае увеличил перевозки в 7,8 раза, следует из оперативных данных Росавиации. Россияне рассказали, куда поедут на длинные выходные

"По оперативным данным, в мае 2021 российские перевозчики обслужили 8,78 миллиона пассажиров… Всего за январь-май 2021 перевезено 32,96 миллиона пассажиров, что на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года", — говорится в сообщении.

В мае прошлого года пассажиропоток российских авиакомпаний составил 951,4 тысячи человек, следовательно, в мае текущего года он вырос в 9,2 раза.

"Аэрофлот" в мае перевез 1,61 миллиона пассажиров, что в 7,8 раза больше прошлогоднего показателя. S7 нарастила пассажиропоток в 5,5 раза, до 1,54 миллиона человек. "Победа" перевезла 1,24 миллиона пассажиров (в мае прошлого года лоукостер приостановил полеты, перевозок практически не было). Пассажиропоток "Уральских авиалиний" вырос в 18,2 раза, до 760,9 тысячи пассажиров, авиакомпании "Россия" — в 9,9 раза, до 742,2 тысячи пассажиров.