МОСКВА, 10 июня — ПРАЙМ.  Россиянам напомнили об изменениях в оформлении полисов ОСАГО. Уже к 22 августа законопроект может начать действовать.  Об этом сообщает "Коммерсант".

Согласно информации издания, Госдума собирается принять поправки в третьем чтении, назначенном на 15 июня, позволяющие гражданам не предъявлять диагностическую карту по итогам ТО для ОСАГО. В начале этого года подобное предложение сделал Российский союз автостраховщиков.

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Депутата Алексей Изотов отмечает, что сейчас наблюдается дефицит станций техосмотра после пандемии коронавируса и автомобилистам негде пройти техосмотр. Он отметил, что такие изменения обговаривались ранее на заседании профильного комитета, и все они согласованы с Министерством транспорта, Министерством финансов, а также поддержаны ЦБ, МВД и правительством, однако "кулуарного" принятия нововведений не состоялось.

Парламентарий также напомнил, что все диагностические карты, которые были выданы до 1 февраля 2021 года, будут автоматически будут продлены до 1 октября.