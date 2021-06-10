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2021
https://1prime.ru/transport/20210610/833896972.html
Россиян предупредили об изменениях в оформлении ОСАГО
Транспорт
Новости
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Россиянам напомнили об изменениях в оформлении полисов ОСАГО. Уже к 22 августа законопроект может начать действовать. Об этом сообщает "Коммерсант". Согласно информации издания,... ПРАЙМ, 10.06.2021
осаго, новости, бизнес, транспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 июня — ПРАЙМ. Россиянам напомнили об изменениях в оформлении полисов ОСАГО. Уже к 22 августа законопроект может начать действовать. Об этом сообщает "Коммерсант".
Согласно информации издания, Госдума собирается принять поправки в третьем чтении, назначенном на 15 июня, позволяющие гражданам не предъявлять диагностическую карту по итогам ТО для ОСАГО. В начале этого года подобное предложение сделал Российский союз автостраховщиков.
Депутата Алексей Изотов отмечает, что сейчас наблюдается дефицит станций техосмотра после пандемии коронавируса и автомобилистам негде пройти техосмотр. Он отметил, что такие изменения обговаривались ранее на заседании профильного комитета, и все они согласованы с Министерством транспорта, Министерством финансов, а также поддержаны ЦБ, МВД и правительством, однако "кулуарного" принятия нововведений не состоялось.
Парламентарий также напомнил, что все диагностические карты, которые были выданы до 1 февраля 2021 года, будут автоматически будут продлены до 1 октября.