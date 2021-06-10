МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. "Аэроэкспресс" в некоторые дни июня меняет расписание поездов на Шереметьевском направлении, часть рейсов будет отменена, сообщает перевозчик. Пассажиропоток российских аэропортов в апреле вырос в 9,3 раза

"Компания информирует об изменениях в графике движения поездов 12-14, 19-20 и 26-27 июня в связи с проведением плановых работ на железной дороге. Часть рейсов будет отменена. Для удобства пассажиров экспресс-автобусы от станции метро "Ховрино" будут курсировать чаще и делать дополнительную остановку", — говорится в сообщении.

Уточняется, что 12-13 июня аэроэкспрессы с Белорусского вокзала в аэропорт "Шереметьево" с утра и до 20:05 будут курсировать по стандартному расписанию. С 20:35 включительно до конца дня будут отменены все рейсы, кроме поездов в 21:05 и 22:35. Аэроэкспрессы из "Шереметьево" будут ходить по расписанию до 20:15, а с 20:45 до конца дня все рейсы будут отменены. Поезда из аэропорта отправятся только в 21:45 и 23:15.

Аэроэкспрессы 13-14, 20 и 27 июня будут курсировать по стандартному расписанию за исключением поездов в сторону "Шереметьево" в 5:35, 6:05 и 6:35, а также поездов из аэропорта в 5:45, 6:15 и 7:15 — они будут отменены. С утра 19 июня до 16:35 включительно аэроэкспрессы с Белорусского вокзала в аэропорт "Шереметьево" будут курсировать в соответствии с регулярным графиком. Рейсы с 17:05 до конца дня будут отменены, а из "Шереметьево" поезда будут ходить по расписанию до 16:15, с 16:45 до конца дня будут отменены все рейсы за исключением поездов в 20:15 и 21:45.

Отмечается, что 26 июня с утра до 20:05 аэроэкспрессы с Белорусского вокзала в аэропорт будут курсировать по стандартному расписанию, а с 20:35 включительно до конца дня все рейсы отменены. Из "Шереметьево" поезда будут ходить по графику до 20:15. С 20:45 до конца дня все рейсы будут отменены, кроме поезда в 21:45.