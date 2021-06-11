МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск ПАО "Авиационная холдинговая компания "Сухой", требующего взыскать около 291 миллиона рублей со Сбербанка, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Иск поступил в суд 10 июня и к рассмотрению еще не принят. Основания исковых требований в карточке дела на данный момент не указаны.

В октябре 2020 года "Сухой" предъявил иск Сбербанку на сумму около 232 миллионов рублей. Его основания также не сообщались, суды слушали дело в закрытом режиме. Известно только, что иск был удовлетворен частично.

Также "Сухой" и Сбербанк судились с 2016 по 2020 год из-за заключенных в 2013–2014 годах сделок поставочного валютного опциона. Иск в интересах "Сухого" тогда подала прокуратура Москвы. Она потребовала признать ничтожными пять сделок поставочного валютного опциона с барьерным условием. АХК "Сухой" и Сбербанк заключили их до финансового кризиса 2014 года, когда произошла девальвация рубля. Криптовалютам приготовили новые препятствия

Одно из условий сделок – при росте курса доллара выше 40,25 рубля "Сухой" обязывался продать Сбербанку валюты по курсу 28,30 рубля на общую сумму 248,4 миллиона долларов. Всего предполагалось списание со счетов "Сухого" в общей сложности около 13,5 миллиарда рублей до 2018 года. В итоге арбитражные суды трех инстанций, а также Верховный суд в январе 2020 года признали сделки недействительными.

"Сухой" — крупный российский авиационный холдинг, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию. Выпускает многофункциональный истребитель 5-го поколения Су-57, многоцелевой сверхма­невренный истребитель Су-35, истребитель-бомбардировщик Су-34. ОАК, созданная в 2006 году, объединяет ведущие российские конструкторские бюро и самолетостроительные заводы.