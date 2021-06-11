2021-06-11T12:23:04+03:00
2021-06-11T12:23:04+03:00
2021-06-11T12:23:04+03:00
2021
https://1prime.ru/transport/20210611/833908182.html
Семьи с детьми в России смогут купить льготные билеты на поезда
Транспорт
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Российские семьи с детьми смогут купить билеты на поезда дальнего следования по льготным тарифам для путешествий по стране. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба правительства... ПРАЙМ, 11.06.2021
туризм, новости, бизнес, транспорт
https://1prime.ru/images/83390/81/833908173.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83390/81/833908173.jpg
https://1prime.ru/images/83390/81/833908172.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83390/81/833908172.jpg
https://1prime.ru/images/83390/81/833908171.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83390/81/833908171.jpg
https://1prime.ru/finance/20210611/833908104.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Российские семьи с детьми смогут купить билеты на поезда дальнего следования по льготным тарифам для путешествий по стране. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба правительства.
Постановление о правилах субсидирования новой программы подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
Льготы будут распространяться на поездки в купе. Ими смогут воспользоваться все семьи с детьми младше 18 лет.
"Льготный тариф будет рассчитываться по специальной формуле — как разница между стоимостью билета по выбранному маршруту в купе и 50% его стоимости в плацкартном вагоне", — отметили в кабмине.
Билеты на поездки по России в поездах со скидкой можно будет купить на любые направления и для самостоятельных путешествий, и для организованных туров.
На субсидирование этой программы в федеральном бюджете предусмотрено свыше 1,3 миллиарда рублей.