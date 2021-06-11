МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Российские семьи с детьми смогут купить билеты на поезда дальнего следования по льготным тарифам для путешествий по стране. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба правительства. В Банке России оказалось некому работать

Постановление о правилах субсидирования новой программы подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Льготы будут распространяться на поездки в купе. Ими смогут воспользоваться все семьи с детьми младше 18 лет.

"Льготный тариф будет рассчитываться по специальной формуле — как разница между стоимостью билета по выбранному маршруту в купе и 50% его стоимости в плацкартном вагоне", — отметили в кабмине.

Билеты на поездки по России в поездах со скидкой можно будет купить на любые направления и для самостоятельных путешествий, и для организованных туров.

На субсидирование этой программы в федеральном бюджете предусмотрено свыше 1,3 миллиарда рублей.