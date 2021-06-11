МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о присоединении РФ к дополнительному протоколу, изменяющему конвенцию о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту воздушных судов, которым устанавливается право государства осуществлять юрисдикцию в отношении преступлений на борту гражданского воздушного судна, выполняющего посадку на его территории, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Сейчас Россия выполняет Токийскую конвенцию 1988 года о преступлениях на борту воздушных судов. Дополнительный протокол был подписан в 2014 году в Монреале — он дает странам, помимо государства регистрации самолета, право осуществлять юрисдикцию в отношении недисциплинированных пассажиров.

Так, в соответствии с изменениями, государство будет правомочно осуществлять юрисдикцию в отношении преступлений на борту гражданского воздушного судна, выполняющего посадку на его территории (осуществление юрисдикции в качестве государства посадки), и воздушного судна авиакомпании (эксплуатанта), осуществляющей деятельность в этом государстве (осуществление юрисдикции в качестве государства эксплуатанта).

В пояснительной записке отмечалось, что вводимые протоколом основания для установления государствами своей юрисдикции не подразумевают обязанности безоговорочно уступать юрисдикцию в отношении своего гражданина другому государству. Протокол определяет особенности взаимодействия командира воздушного судна с компетентными органами договаривающихся государств. После совершения посадки на территории договаривающегося государства командир гражданского воздушного судна может передать компетентным органам этого государства лицо, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что оно совершило на борту воздушного судна акт, являющийся преступлением. В Банке России оказалось некому работать

Также протокол содержит положения, предоставляющие юридическую основу для борьбы с недисциплинированными пассажирами. В частности, он устанавливает юрисдикцию государства эксплуатанта в отношении преступлений и актов, совершенных на борту, что позволит авиаперевозчикам (эксплуатантам) независимо от места регистрации используемого для перевозок гражданского воздушного судна применять к пассажирам нормы национального законодательства, а также юрисдикцию государства планируемой посадки в отношении преступлений и актов, совершенных на борту.

Кроме того, уточняются виды запрещенного поведения на борту воздушного судна, к которым отнесены физическое нападение или угроза совершения такого нападения в отношении члена экипажа или отказ следовать законным указаниям, полученным от командира воздушного судна или от его лица. В пояснительной записке также отмечалось, что присоединение к протоколу расширит возможности Российской Федерации в части пресечения роста числа и снижения степени серьезности случаев недисциплинированного поведения на борту воздушных судов гражданской авиации.