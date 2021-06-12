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Госдума предлагает распространить квоты на вредные выбросы
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Государственная дума предлагает распространить квоты на вредные выбросы на города с высоким и очень высоким уровнями загрязнения атмосферы, пишет "Парламентская газета"... ПРАЙМ, 12.06.2021
квоты, госдума, экология, правительство рф, новости, бизнес, транспорт
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МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Государственная дума предлагает распространить квоты на вредные выбросы на города с высоким и очень высоким уровнями загрязнения атмосферы, пишет "Парламентская газета".
Эксперимент по введению квот на выбросы, которые загрязняют атмосферу, сейчас идет в 12 городах нашей страны:
- Братске,
- Красноярске,
- Липецке,
- Магнитогорске,
- Медногорске,
- Нижнем Тагиле,
- Новокузнецке,
- Норильске,
- Омске,
- Челябинске,
- Череповце,
- Чите.
Квоты введены для выбросов от промышленности, транспорта и других источников, поясняет издание.
Квотирование применяется в отношении к предприятиям-загрязнителям.
Список городов, в которых будут применять квоты, будет подготовлен кабмином.
Новый законопроект также вносит поправки в закон "Об охране окружающей среды".