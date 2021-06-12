МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Государственная дума предлагает распространить квоты на вредные выбросы на города с высоким и очень высоким уровнями загрязнения атмосферы, пишет "Парламентская газета".

Эксперимент по введению квот на выбросы, которые загрязняют атмосферу, сейчас идет в 12 городах нашей страны:

Братске,

Красноярске,

Липецке,

Магнитогорске,

Медногорске,

Нижнем Тагиле,

Новокузнецке,

Норильске,

Омске,

Челябинске,

Череповце,

Чите.

Квоты введены для выбросов от промышленности, транспорта и других источников, поясняет издание.

Квотирование применяется в отношении к предприятиям-загрязнителям. Украина опасается остановки транзита газа из-за "Северного потока-2"

Список городов, в которых будут применять квоты, будет подготовлен кабмином.

Новый законопроект также вносит поправки в закон "Об охране окружающей среды".