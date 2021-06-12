МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Государственная дума предлагает распространить квоты на вредные выбросы на города с высоким и очень высоким уровнями загрязнения атмосферы, пишет "Парламентская газета".

Эксперимент по введению квот на выбросы, которые загрязняют атмосферу, сейчас идет в 12 городах нашей страны:

  • Братске,
  • Красноярске,
  • Липецке,
  • Магнитогорске,
  • Медногорске,
  • Нижнем Тагиле,
  • Новокузнецке,
  • Норильске,
  • Омске,
  • Челябинске,
  • Череповце,
  • Чите.

Квоты введены для выбросов от промышленности, транспорта и других источников, поясняет издание.

Квотирование применяется в отношении к предприятиям-загрязнителям.

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Список городов, в которых будут применять квоты, будет подготовлен кабмином.

Новый законопроект также вносит поправки в закон "Об охране окружающей среды".