МИНСК, 12 июн — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что Запад не заинтересован в расследовании инцидента с экстренно приземлившимся в Минске самолетом авиакомпании Ryanair.

"Есть правила ИКАО,… давайте исходить из ее требований и проводить соответствующее расследование. Нам заявили, что (якобы — ред.) под давлением западных стран Беларусь согласилась на расследование. Но мы продемонстрировали все материалы, нашу готовность (к расследованию инцидента — ред.) изначально. Но сейчас мы видим, что западные страны уже не желают этого расследования", — заявил министр в интервью телеканалу ОНТ в субботу. Минск обратится в суд за компенсацией потерь от инцидента с Ryanair

По его словам, до сих пор несмотря на наличие соответствующего приглашения от Минска ни одна делегация не приехала в Белоруссию.

"Есть явное нежелание западных стран в проведении этого расследования. Потому что результаты будут абсолютно не в их пользу… Ни Польша, ни Литва до сих пор не передали нам или ИКАО материалы, связанные с разговорами экипажа самолета с аэропортами. Налицо неготовность западных стран действовать по тому же принципу, по которому нас заставляют действовать", — отметил министр. Минск пригласил ИКАО, IATA и EASA для изучения инцидента с Ryanair

Макей рассказал, что позиция Белоруссии по инциденту с самолетом Ryanair была доведена до иностранных дипломатов, аккредитованных в стране, в ходе недавно прошедшей в МИД встречи. "Мы не нарушили ни одного международного закона и правила, ни одного параграфа. Для нас было удивительно (какая реакция последовала от западных стран — ред.)", — подчеркнул глава МИД.

Он обратил внимание на хронологию событий и скорые заявления в адрес Белоруссии со стороны МИДов западных стран с обвинениями и даже угрозами к Минску. "Это абсолютно политическое решение", — сказал Макей.

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали.

Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций.

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