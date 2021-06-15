МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Частичное закрытие в китайском порту Шэньчжэн терминала Яньтянь "ставит под угрозу" всю мировую контейнерную торговлю. Как пишет со ссылкой на экспертов "Коммерсант", последствия такого сбоя окажутся более серьезными, чем возникшие в марте этого года после перекрытия Суэцкого канала кораблем Ever Given. Набиуллина заявила о восстановлении российской экономики

Причиной закрытия терминала Яньтянь стала вспышка коронавируса в китайской провинции Гуандун, где находится порт.

Помимо Яньтяня, проблемы возникли и в ближайших к нему терминалах Шэкоу (город Шэньчжэнь) и Наньша (Гуанчжоу). Это третий и пятый по величине порты в мире.

За пределами порта Шэньчжэнь, как и в самом порту, уже скопилось большое количество грузов. Часть из них перенаправили в порты Наньшу, Шэкоу и Гонконг, однако их мощностей уже не хватает.

Осложняет ситуацию то, что в китайских портах различаются таможенные требования. Это также ограничивает возможность перенаправления грузовых потоков.

Сейчас задержки в обработке контейнерных грузов составляют до семи дней. Общее транзитное время увеличивается до 15-16 дней.

Выход части контейнеровозов задерживается более чем на неделю, а в порту Наньша фиксируются пробки.

Эксперты оценивают, что транспортный коллапс может привести к еще более серьезным последствиям, чем севший на мель в марте 2021 года корабль Ever Given. Напомним, что блокировка Суэцкого канала затрагивала 55 тысяч TEU (единица измерения вместимости грузовых транспортных средств) в день и длилась шесть дней.

Проблемы в Яньтяне могут затрагивают 25,5 тысячи TEU в день. Однако они длятся уже 14 дней и еще продолжатся.