МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. В Московской области водители такси и автобусов, не прошедшие вакцинацию от короновирусной инфекции, к работе допускаться не будут. Как заявил вице-губернатор Подмосковья Игорь Тресков, их отключат от заказов через агрегаторы после 15 июля этого года. Жители Подмосковья бросились делать прививку от COVID

Об этом он рассказал на совещании с правительством региона и главами городских округов в четверг, 17 июня.

"Мы до каждого водителя доведем информацию о том что непровакцинированные водители как автобусов, так и такси, к работе допускаться не будут. Мы обеспечим через агрегаторы отключение от заказов всех водителей такси, которые не прошли вакцинацию. Срок — 15 июля, то есть срок 15 июля, когда все водители такси и автобусов должны пройти хотя бы первую вакцинацию", — отметил Тресков.

Поясняется, что совместно с ГИБДД на блокпостах будут проводить проверки водителей на наличие ковид-паспорта.

С 16 июня каждому водителю такси будут вручать уведомления о том, что нужно пройти вакцинацию. Еще один регион России ввел обязательную вакцинацию

Ранее зампред правительства Московской области Вячеслав Духин сообщил о том, что обязательную вакцинацию в регионе необходимо пройти около 670 тысячам человек.

"Фактически в той категории организаций, структур, предприятий и так далее, которые перечислены в постановлении главного санитарного врача, работает чуть более 1 миллиона человек. В этом смысле целевым значением для этой группы по вакцинации для нас является 670 тысяч человек", — отметил он.

Напомним, что накануне, 16 июня, губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление об обязательной вакцинации для некоторых категорий граждан в сфере услуг. Речь идет о собрудниках торговли, фитнес-центров, работников медицинских учреждений и сферы образования.