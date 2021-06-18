МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. На летний период текущего 2021 года "Российские железные дороги" (РЖД) намерены назначить 1,2 тысячи дополнительных поездов. Как пишет "Российская газета" со ссылкой на Федеральную пассажирскую компанию, в основном составы буду задействованы для перевозки пассажиров на курорты Краснодарского края. Врач назвал риски дальних поездок для переболевших коронавирусом

Это больше, чем компания назначала дополнительных поездов в допандемийном 2019 году.

"В случае наличия повышенного спроса возможно назначение дополнительных поездов, не предусмотренных графиком движения. В настоящее время запланировано 1,2 тысячи дополнительных назначений поездов", — пояснил собеседник издания.

В том числе, 706 дополнительных назначений поездов будет направлено на курорты Северного Кавказа.

В 2019 году на лето было сделано 990 дополнительных поездоназначений, из них 490 — в сообщении с курортами Северного Кавказа.

По состоянию на 14 июня 2021 года на сети железных дорог России в направлении:

Анапы,



Геленджика,

Сочи,



Адлера.

Сюда продано 1,2 млн билетов на июнь, июль и август 2021 года. Это на 3% выше показателей за аналогичный период 2019 года на этих же направлениях.

Поясняется, что в сезон отпусков наибольшим спросом у россиян пользуются поездки из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода, Мурманска, Чебоксар, Самары, Екатеринбурга, Томска, Челябинска и других городов в направлении популярных курортов Черноморского побережья: Анапы, Адлера, Новороссийска, Имеретинского курорта и в обратном направлении.

Как пояснили в компании, также возможно регулировать составность поездов в зависимости от спроса на перевозки.