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"Аэрофлот" снижает цены на билеты бизнес-класса на юг России
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"Аэрофлот" временно снижает стоимость билетов бизнес-класса до 50% на прямые перелёты из ряда регионов РФ на юг страны и обратно, сообщает перевозчик. "Аэрофлот" снижает стоимость... ПРАЙМ, 18.06.2021
билеты, рейсы, аэрофлот, туризм, новости, бизнес, транспорт
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. "Аэрофлот" временно снижает стоимость билетов бизнес-класса до 50% на прямые перелёты из ряда регионов РФ на юг страны и обратно, сообщает перевозчик.
"Аэрофлот" снижает стоимость авиабилетов класса Бизнес до 50% на прямые перелёты из Архангельска, Екатеринбурга, Казани, Мурманска, Новосибирска, Оренбурга, Перми, Самары, Сургута, Сыктывкара, Тюмени, Уфы, Челябинска в города юга России — Анапу, Геленджик, Краснодар, Симферополь, Сочи, и в обратном направлении", — говорится в сообщении.
Приобрести билеты по сниженной стоимости и совершить перелёт можно с 18 июня по 30 сентября 2021 года. Предложение действует на перелёты в классе Бизнес. Количество билетов по минимальному тарифу ограничено.
Перелёт может быть совершён на собственных рейсах "Аэрофлота" и рейсах авиакомпании "Россия", выполняемых под коммерческим управлением "Аэрофлота" (под кодом SU).