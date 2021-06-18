МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. "Аэрофлот" временно снижает стоимость билетов бизнес-класса до 50% на прямые перелёты из ряда регионов РФ на юг страны и обратно, сообщает перевозчик. В Турции не ждут скорого возобновления авиасообщения с Россией

"Аэрофлот" снижает стоимость авиабилетов класса Бизнес до 50% на прямые перелёты из Архангельска, Екатеринбурга, Казани, Мурманска, Новосибирска, Оренбурга, Перми, Самары, Сургута, Сыктывкара, Тюмени, Уфы, Челябинска в города юга России — Анапу, Геленджик, Краснодар, Симферополь, Сочи, и в обратном направлении", — говорится в сообщении.

Приобрести билеты по сниженной стоимости и совершить перелёт можно с 18 июня по 30 сентября 2021 года. Предложение действует на перелёты в классе Бизнес. Количество билетов по минимальному тарифу ограничено.

Перелёт может быть совершён на собственных рейсах "Аэрофлота" и рейсах авиакомпании "Россия", выполняемых под коммерческим управлением "Аэрофлота" (под кодом SU).