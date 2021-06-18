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https://1prime.ru/transport/20210618/833969082.html
Песков высказался о возобновления авиасообщения с Турцией
Транспорт
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Вопрос возобновления авиасообщения с Турцией находится в компетенции правительства, решение за ним, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это вопрос не для Кремля,... ПРАЙМ, 18.06.2021
пандемия, турция, авиасообщение, кремль, дмитрий песков, новости, бизнес, транспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Вопрос возобновления авиасообщения с Турцией находится в компетенции правительства, решение за ним, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это вопрос не для Кремля, это вопрос для штаба правительственного, они принимают решение", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, известно ли в Кремле, что оперштаб якобы рассматривает вариант открытия авиасообщения с Турцией с 1 июля.