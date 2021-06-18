МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Вопрос возобновления авиасообщения с Турцией находится в компетенции правительства, решение за ним, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это вопрос не для Кремля, это вопрос для штаба правительственного, они принимают решение", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, известно ли в Кремле, что оперштаб якобы рассматривает вариант открытия авиасообщения с Турцией с 1 июля.