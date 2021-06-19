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Минтранс: необходима верификация пассажиров по сертификату о вакцинации
Транспорт
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Минтранс предложил авиакомпаниям России верифицировать пассажиров по сертификату о вакцинации против коронавируса, сообщается на сайте РБК. "Минтранс направил российским... ПРАЙМ, 19.06.2021
россия, билеты, авиакомпания, минтранс рф, новости, бизнес, транспорт
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Минтранс предложил авиакомпаниям России верифицировать пассажиров по сертификату о вакцинации против коронавируса, сообщается на сайте РБК.
"Минтранс направил российским авиакомпаниям письмо с требованием обеспечить на своих онлайн-площадках по продаже билетов возможность авторизовываться пассажирам по сертификату о вакцинации против COVID-19", — говорится в сообщении.
Добавляется, что департамент госполитики в области гражданской авиации министерства, который направил письмо, сообщает в документе, что пассажиры должны брать данные о вакцинации с портала госуслуг. Поручение о верификации пассажиров по сертификату дала вице-премьер Татьяна Голикова.
По данным РБК, Минцифры сообщило Минтрансу, что правило о предоставлении пассажирами справки о прививке против коронавируса может быть распространено на все виды транспорта.
"Источник РБК в крупной российской авиакомпании сообщил, что вопрос использования сертификата о вакцинации при приобретении билета действительно обсуждается. Были совещания на площадке Минтранса и Минцифры. Однако окончательного решения пока не принято", — подчеркивается в сообщении.