МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Минтранс предложил авиакомпаниям России верифицировать пассажиров по сертификату о вакцинации против коронавируса, сообщается на сайте РБК. Новак обсудит с нефтяниками ситуацию на топливном рынке

"Минтранс направил российским авиакомпаниям письмо с требованием обеспечить на своих онлайн-площадках по продаже билетов возможность авторизовываться пассажирам по сертификату о вакцинации против COVID-19", — говорится в сообщении.

Добавляется, что департамент госполитики в области гражданской авиации министерства, который направил письмо, сообщает в документе, что пассажиры должны брать данные о вакцинации с портала госуслуг. Поручение о верификации пассажиров по сертификату дала вице-премьер Татьяна Голикова.

По данным РБК, Минцифры сообщило Минтрансу, что правило о предоставлении пассажирами справки о прививке против коронавируса может быть распространено на все виды транспорта.

"Источник РБК в крупной российской авиакомпании сообщил, что вопрос использования сертификата о вакцинации при приобретении билета действительно обсуждается. Были совещания на площадке Минтранса и Минцифры. Однако окончательного решения пока не принято", — подчеркивается в сообщении.