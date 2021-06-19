МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Дело о нарушении правил безопасности возбудили после крушения самолета L-410 в Кузбассе, на место направлены следователи Центрального аппарата, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Ранее сообщалось, что самолет L-410 совершил жесткую посадку в районе села Журавлево в Промышленновском районе Кемеровской области. По последним данным главы региона, четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, 11 в средней тяжести, еще четыре человека погибли. Эксперты рассказали, как не стать жертвой "черных" кредиторов

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", — сказала Петренко.

Она добавила, что по поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина на место происшествия направлены следователи и криминалисты Центрального аппарата ведомства. Ход расследования поставлен на контроль.