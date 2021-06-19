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Дело о нарушении правил безопасности завели после авиакрушения в Кузбассе
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Дело о нарушении правил безопасности возбудили после крушения самолета L-410 в Кузбассе, на место направлены следователи Центрального аппарата, сообщила журналистам официальный... ПРАЙМ, 19.06.2021
авиакатастрофы, кузбасс, новости, бизнес, транспорт
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Дело о нарушении правил безопасности возбудили после крушения самолета L-410 в Кузбассе, на место направлены следователи Центрального аппарата, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Ранее сообщалось, что самолет L-410 совершил жесткую посадку в районе села Журавлево в Промышленновском районе Кемеровской области. По последним данным главы региона, четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, 11 в средней тяжести, еще четыре человека погибли.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", — сказала Петренко.
Она добавила, что по поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина на место происшествия направлены следователи и криминалисты Центрального аппарата ведомства. Ход расследования поставлен на контроль.