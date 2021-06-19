МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. "Аэрофлот" с 25 июня откроет дополнительные рейсы в Стамбул, начнет полеты в Анталию, Бодрум, Даламан, сообщил журналистам официальный представитель компании Михаил Демин. Почти 18 тысяч новых случаев COVID-19 зарегистрировано в России за сутки

"Аэрофлот" открыл с 25 июня дополнительные рейсы в Турцию: Стамбул — увеличение до 2 рейсов в день, Анталия — 1 рейс в день, Бодрум — 1 рейс в день, Даламан — 1 рейс в день", — сказал Демин.

"Далее будем мониторить загрузку и принимать решение в зависимости от фактического спроса. Традиционно это популярное направление", — добавил он.