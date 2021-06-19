2021-06-19T11:59:08+03:00
2021-06-19T11:59:08+03:00
2021-06-19T11:59:08+03:00
2021
https://1prime.ru/transport/20210619/833976559.html
"Аэрофлот" откроет дополнительные рейсы в Стамбул
Транспорт
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
"Аэрофлот" с 25 июня откроет дополнительные рейсы в Стамбул, начнет полеты в Анталию, Бодрум, Даламан, сообщил журналистам официальный представитель компании Михаил Демин... ПРАЙМ, 19.06.2021
турция, туризм, аэрофлот, новости, бизнес, транспорт
https://1prime.ru/images/83270/07/832700781.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83270/07/832700781.jpg
https://1prime.ru/images/83270/07/832700780.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83270/07/832700780.jpg
https://1prime.ru/images/83270/07/832700768.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83270/07/832700768.jpg
https://1prime.ru/health/20210619/833976485.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. "Аэрофлот" с 25 июня откроет дополнительные рейсы в Стамбул, начнет полеты в Анталию, Бодрум, Даламан, сообщил журналистам официальный представитель компании Михаил Демин.
"Аэрофлот" открыл с 25 июня дополнительные рейсы в Турцию: Стамбул — увеличение до 2 рейсов в день, Анталия — 1 рейс в день, Бодрум — 1 рейс в день, Даламан — 1 рейс в день", — сказал Демин.
"Далее будем мониторить загрузку и принимать решение в зависимости от фактического спроса. Традиционно это популярное направление", — добавил он.