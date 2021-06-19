МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Порой к конфликту на дороге может привести даже справедливое замечание. О том, как противостоять автомобильном хамству на дорогах, рассказал в интервью радио Sputnik автоюрист Общественного движения автомобилистов "Свобода выбора", адвокат Сергей Радько. Россиянам рассказали, как узнать настоящий пробег подержанного авто

Он отметил, что в сезон дач и отпусков на дорогах то и дело возникают пробки, в которых водители начинают нервничать, гудеть, моргать фарами, резко тормозить, играть в "шашки".

"Как правило, в таких ситуациях виноваты два водителя, и неадекватную реакцию может вызвать поведение условной жертвы: то ли она повернула без поворотника, то ли резко перестроилась и создала опасную ситуацию и так далее. Это вызывает бурную реакцию другого участника. Таких ситуаций нужно стараться избегать, для этого нужно проявлять осторожность, внимательность, предусмотрительность и соблюдать правила. В таком случае вероятность оказаться втянутым в конфликт будет гораздо ниже, потому что у хама на дороге не будет повода затеять перепалку и вступить в конфликт", — объяснил Радько.

Автоюрист считает, что даже в том случае, если вас неправомерно подрезали или же создали опасную ситуацию, не нужно бесконечно гудеть и демонстрировать свое недовольство, чтобы не усугублять ситуацию.

"Зачастую бывает, что нас подрезали, мы остались этим недовольны, начинаем моргать, гудеть, опускать стекло. На самом деле, лучше вообще не реагировать, потому что часто бывает, что справедливо сделанное замечание вызывает бурную реакцию, мы на нее реагируем, и далее ситуация прогрессирует и кончается конфликтом. Можно слегка гуднуть, чтобы привлечь внимание второго участника, показать, что он был не совсем прав", — подчеркнул Радько.