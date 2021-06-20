МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Российский авиаконструктор считает, что беспилотники будут перевозить значительную долю грузов в России, сообщило RT.

Предприятие "Аэромакс" и "Авиационные вспомогательные системы" создали три основных семейства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) вертолётного типа под брендом SmartHeli:

SH-350,

SH-450,

SH-550.

Генеральный директор компании "Авиационные вспомогательные системы" (АВС) Александр Курников отметил, что в будущем в России большая часть малогабаритных грузоперевозок будет осуществляться с помощью беспилотных аппаратов вертолётного типа, пишет агентство. Центробанк считает недопустимым навязывание услуг при страховании

"Ещё раз подчеркну, что на основе SH-350 построено целое семейство беспилотных систем под различные задачи. Например, базовая версия предназначена для мониторинга ледовой обстановки, модификация SH-350G — под выполнение геофизических исследований, SH-350R — для поисково-спасательных миссий и так далее", — прокомментировал генеральный директор компании.

Три модели БПЛА обладают разными характеристиками. Так, модель SH-450 имеет большую продолжительность полёта и запас топлива, чем SH-350. ВТБ начинает выдачу сельской ипотеки

"С учётом реалий российской инфраструктуры не всегда есть возможность добраться до пункта доставки на автомобиле, а постоянно гонять Ан-2, Ми-8 или другой пилотируемый транспорт нецелесообразно с экономической точки зрения. По нашим расчётам, SmartHeli могут доставлять грузы в пределах нескольких сотен километров без существенных затрат", — считает Курников.